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Вице-премьеры Армении, РФ и Азербайджана провели заседание по разблокировке коммуникаций

ЕРЕВАН, 12 февраля. /ТАСС/. Вице-премьеры Армении, России и Азербайджана Мгер Григорян, Алексей Оверчук и Шахин Мустафаев в пятницу в формате видеоконференции провели второе заседание по разблокировке региональных транспортных коммуникаций. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера Григоряна.

"В ходе заседания был обсужден процесс совместной работы, вытекающий из заявления премьер-министра Армении, президента РФ и президента Азербайджана от 9 ноября 2020 года, а также реализация пунктов 2, 3, 4 заявления от 11 января 2021 года. Согласован график дальнейших работ", - отмечается в сообщении.

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