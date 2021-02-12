Байден заявил, что не будет контактировать с республиканцами в Сенате по импичменту Трампа

ВАШИНГТОН, 12 февраля. /ТАСС/. Президент США демократ Джо Байден не собирается контактировать с республиканцами в Сенате Конгресса США по поводу процедуры импичмента, которой второй раз подвергли их однопартийца, предыдущего главу вашингтонской администрации Дональда Трампа. С таким заверением Байден выступил в пятницу в краткой беседе с журналистами после прогулки по Северной лужайке Белого дома вместе со своей супругой Джилл.

"Нет", - лаконично ответил нынешний президент США, когда у него спросили, намерен ли он контактировать с сенаторами-республиканцами, чтобы пытаться воздействовать на них или хотя бы выяснить, за какой вердикт Трампу они планируют голосовать.

В то же время Байден признал, что ему очень любопытно узнать, как в итоге проголосуют его "друзья-республиканцы" в верхней палате Конгресса. "Мне просто не терпится увидеть, что сделают мои друзья-республиканцы, воспротивятся ли они", - сказал президент. На дополнительный вопрос о том, считает ли он, что сенаторам следует вынести вердикт "виновен", Байден отвечать не стал.