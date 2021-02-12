В ООН указали, что санкции США и ЕС против Венесуэлы привели к гуманитарному кризису

ЖЕНЕВА, 12 февраля. /ТАСС/. Односторонние санкции США и Евросоюза против Венесуэлы сказались на всем населении этой страны и привели к экономическому и гуманитарному кризису. Это констатировала в опубликованном в пятницу заявлении спецдокладчик ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на соблюдение прав человека Елена Довгань.

Она призвала тех, кто ввел санкции против Каракаса, в том числе США и Евросоюз, отменить их. Спецдокладчик напомнила, что законными могут считаться только санкции, вводимые по решению Совета Безопасности ООН или как ответные меры. Кроме того, рестрикции не должны приниматься в нарушение обязательства государств или же противоречить основополагающим правам человека.

По итогам своего двухнедельного визита в Венесуэлу Довгань заявила, что "санкции усугубили прежние бедствия" и привели к "экономическому и гуманитарному кризису, а также к кризису в области развития с катастрофическими последствиями для населения Венесуэлы". При этом в первую очередь пострадали те, кто испытывает крайнюю нужду, включая детей, женщин и людей с хроническими заболеваниями. По словам спецдокладчика, предусмотренные в санкционных мерах исключения для гуманитарных поставок связаны с длительными процедурами и расходами.

Она обратила внимание на отсутствие в Венесуэле "необходимых станков, запасных частей, электричества, воды, горючего, газа, продовольствия и лекарств", а также на растущую нехватку квалифицированных работников, в частности "медицинского персонала, инженеров, врачей, учителей, преподавателей высшей школы, судей и полицейских". Такая ситуация оказывает "огромное влияние на все категории прав человека, включая право на жизнь, питание, охрану здоровья и развитие".

Довгань напомнила, что санкции были первоначально введены против Венесуэлы в 2005 году и "сурово усилены" в 2015 году. Причем "наиболее суровые" рестрикции были установлены Соединенными Штатами. Спецдокладчик в этой связи призвала страны "соблюдать принципы и нормы международного права", напомнив о необходимости "учитывать гуманитарные озабоченности". Полный доклад о своей поездке в Венесуэлу она планирует опубликовать в сентябре 2021 года.

Положение в Венесуэле

Венесуэла в последние годы переживает социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости. Согласно данным ООН, страну покинули около 4,5 млн человек, почти 80% из них находятся в государствах региона.