В США заявили, что не ставят никаких крайних сроков по ядерной сделке с Ираном

ВАШИНГТОН, 13 февраля. /ТАСС/. Новая американская администрация не ставит никаких крайних сроков применительно к ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с Ираном. Об этом сообщил в пятницу на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

По его словам, правительство намерено в этой области прежде всего "тесным образом координировать действия с союзниками и партнерами", а также Конгрессом США, чтобы гарантировать, что, когда оно будет "готово к следующему шагу", то сделает его "с позиции силы" и "вместе с союзниками и партнерами". "Мы не руководствуемся никаким конкретным крайним сроком. Мы руководствуемся графиком, который позволит нам, нашим союзникам и партнерам занять самую лучшую позицию, чтобы заниматься данным вызовом", - заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства США.

"И это вызов, которым мы занимаемся спешно", - заверил Прайс. "Наблюдателям, - утверждал он, - не следует путать отсутствие прямого взаимодействия [США и Ирана] с отсутствием спешки с нашей стороны". "Мы действуем оперативно, когда ведем консультации по всему миру и здесь, внутри страны, с членами Конгресса, поскольку понимаем тот вызов, который представляет собой ядерная программа Ирана", - сказал дипломат.

Он подтвердил, что США хотят, чтобы Иран возобновил "полное соблюдение" положений СВПД. После этого Соединенные Штаты поступят таким же образом, обещал Прайс. Затем, напомнил он, Вашингтон хотел бы расширить охват ядерной сделки с Ираном, включив в нее, к примеру, и ракетную программу Тегерана. "Разумеется, нам далеко до всего этого. Однако мы движемся быстро", - добавил Прайс.

Ранее власти Ирана заявили, что если до 21 февраля западные страны не обеспечат соблюдение положений ядерной сделки, то Иран откажется от соблюдения дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с МАГАТЭ. Это может дать Тегерану право полностью запретить доступ наблюдателей агентства к своим ядерным объектам. В свою очередь министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью телеканалу CNN уточнил, что Тегеран может сократить, но не будет полностью блокировать доступ МАГАТЭ.

Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из СВПД с Ираном, после чего Вашингтон начал кампанию оказания максимального давления на Тегеран, фактически направленную на его экономическое удушение. СВПД был подписан с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году с целью урегулирования кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Нынешний хозяин Белого дома Джо Байден неоднократно заявлял о готовности вернуть США в СВПД. Однако пока Вашингтон не спешит делать никаких практических шагов в этом направлении.