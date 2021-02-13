CNN: выступление адвокатов на импичменте 12 февраля понравилось Трампу больше предыдущего

ВАШИНГТОН, 13 февраля. /ТАСС/. Выступление стороны защиты в пятницу на проходящем в Сенате Конгресса США процессе в рамках импичмента понравилось бывшему президенту Дональду Трампу больше предыдущего. Об этом сообщает со ссылкой на источники телекомпания CNN.

Слушания по вопросу импичмента идут в Сенате четвертый день. Ранее CNN также со ссылкой на источники информировала, что бывший американский лидер остался недоволен тем, как его адвокаты выступили на начальном этапе процесса во вторник. По сведениям газеты Politico, бывший американский лидер смотрел то заседание, находясь в своем имении Мар-а-Лаго (штат Флорида). Он, в частности, "был разочарован резким контрастом" между тем, как представляли доводы обвинение и его адвокаты. По словам источников издания, Трамп посчитал, что аргументы его защитников были излишне запутанными и невнятными. По его мнению, юристы упустили ряд возможностей. Трамп, в частности, надеялся, что защита продемонстрирует на заседании какие-либо изображения или видеозаписи.

В среду и четверг в рамках процесса импичмента в Сенате выступали обвинители, а в пятницу - сторона защиты. У адвокатов Трампа на приведение доводов ушло около трех часов - значительно меньше отведенных на это 16 часов.