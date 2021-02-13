Куба заявила о готовности к сотрудничеству с США в расследовании "акустических атак"

ГАВАНА, 13 февраля. /ТАСС/. Руководство Кубы не исключает возможность сотрудничества с новой администрацией США в вопросе расследования так называемых акустических атак на американских дипломатов в Гаване в 2016 году. Об этом сообщил в пятницу министр иностранных дел Бруно Родригес Паррилья.

"Рассекречивание информации о предполагаемых инцидентах со здоровьем американских дипломатов покажет, насколько далеко зашли [бывший президент США Дональд] Трамп, [экс-госсекретарь Майкл] Помпео и [сенатор] Марко Рубио, чтобы оправдать регресс в двусторонних отношениях [с Кубой]. Когда-нибудь удастся выяснить, что в действительности произошло. Куба подтверждает готовность к эффективному политическому и научному сотрудничеству, чтобы найти решение этого вопроса", - написал глава МИД в Twitter.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что новая администрация США продолжает начатое при Трампе расследование "акустических атак" на своих дипломатов на Кубе и считает его одним из приоритетных. По данным представителя внешнеполитического ведомства, учреждена межведомственная рабочая группа для координации правительственных усилий в этой сфере.

Предыдущая администрация США утверждала, что в результате некоего внешнего воздействия, названного в американской печати "акустическими атаками", в Гаване с ноября 2016 года пострадали более 40 американских дипломатов. Власти Соединенных Штатов возложили на Кубу ответственность за эти инциденты. В сентябре 2017 года США в свете произошедшего отозвали на родину 60% сотрудников своего посольства в Гаване, а затем потребовали от Кубы сократить на 15 человек численность ее дипломатической миссии в Вашингтоне.

Гавана неоднократно отвергала причастность к инцидентам с американскими дипломатами. В октябре 2017 года кубинские эксперты также заявляли, что США могли принять за "акустические атаки" стрекот сверчков или цикад.

Весной 2018 года в США появились сообщения о том, что сотрудник консульства в Гуанчжоу мог подвергнуться "акустической атаке", подобной тем, от которых ранее, с точки зрения вашингтонской администрации, пострадали американские дипломаты на Кубе. В свою очередь правительство КНР подчеркнуло тогда, что не обнаружило признаков "акустической атаки" на работника консульства.