Politico: главы Twitter и Facebook могут выступить в США на слушаниях о дезинформации

ТАСС, 13 февраля. Представители компаний Facebook и Twitter могут в марте дать показания в Палате представителей Конгресса США о том, как принадлежащие им одноименные соцсети борются с распространением опасной информации. Об этом в пятницу сообщила газета Politico.

По информации ее источников, речь идет о слушаниях в комитете по энергетике и торговле. Он изучает действия администрации Facebook и Twitter по борьбе с распространением двух типов контента: дезинформации о коронавирусе, в частности от сторонников антипрививочного движения, и записей с описанием насилия на фоне январских беспорядков в Капитолии. Конкретные вопросы, которые будут обсуждаться в комитете, пока неизвестны.

Twitter может представить куратор юридических вопросов Виджая Гадде, но рассматривается и возможность присутствия на слушаниях руководителя компании Джека Дорси. На вопросы о Facebook, вероятно, будет отвечать основатель и глава корпорации Марк Цукерберг.