СМИ: в Нигерии полиция задержала 28 демонстрантов

ПРЕТОРИЯ, 13 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 28 человек были задержаны полицией в субботу в районе Лекки мегаполиса Лагос за создание препятствий для движения транспорта. Об этом сообщила нигерийская газета Premium Times, отмечая, что задержания демонстрантов сопровождались жесткими действиями полицейских, которые применяли дубинки.

Собравшиеся, которых насчитывалось на середину дня несколько десятков, протестовали против решения городского суда Лагоса разрешить возобновление работы в Лекки станции для сбора платы за проезд по автотрассе, указывает издание.

На пике массовых выступлений минувшей осенью в Нигерии против насилия со стороны полиции в Лекки произошел 20 октября инцидент со стрельбой. Около 1 тыс. активистов движения протеста были атакованы неизвестными в военной форме. Губернатор штата Лагос Бабаджиде Санво-Олу заявил после посещения больниц, что погибших при стрельбе в Лекки нет, однако 25 человек были госпитализированы с различными травмами. Между тем организация Amnesty International объявила, что при стрельбе в Лекки погибли 12 человек.

Правительство Нигерии создало специальную комиссию, которая завершает сейчас расследование инцидента в Лекки. Уже собранные свидетельства показывают, что сообщения о погибших от пуль не соответствуют действительности. В результате суд принял решение открыть для движения станцию сбора платы за проезд.

Собравшиеся в субботу демонстранты настаивают на закрытии станции на том основании, что необходимо дополнительное расследование инцидента 20 октября. Часть из них также добивается создания в этом месте мемориального комплекса. В свою очередь власти указывают, что город теряет большие суммы денег из-за перекрытой автострады.