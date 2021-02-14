Демократы заявили, что обвинение по импичменту Трампа заручилось рекордным числом голосов

ВАШИНГТОН, 14 февраля. /ТАСС/. Обвинители из Палаты представителей Конгресса США в рамках голосования по импичменту уже бывшего президента Дональда Трампа смогли заручиться наибольшим числом голосов за всю историю проведения такого рода процедур в Сенате. Об этом сообщили в субботу журналистам на пресс-конференции конгрессмены-демократы, представлявшие сторону обвинения во время завершившегося процесса.

В поддержку импичмента высказались в субботу 57 сенаторов, против - 43. Для объявления импичмента необходимы были голоса 67 законодателей.

"Несмотря на то, что мы не получили 67 голосов, мы смогли заручиться наибольшим за всю историю числом голосов членов обеих партий в поддержку импичмента. И мы знаем, что говорили правду в Сенате", - отметил Хоакин Кастро (от штата Техас).

С ним согласился и глава команды обвинителей Джейми Раскин (демократ от штата Мэриленд): "Суть в том, что мы убедили большинство в Сенате в обоснованности нашей позиции". "43 сенатора, по сути, заявили, что никакое количество фактов не имело бы для них никакого значения, потому что они не считают, что президент подпадает под юрисдикцию Сената", - подчеркнул он, добавив, что демократы намерены продолжить дело против Трампа в судах.

По словам конгрессмена, обвинители "могли бы привлечь 5 тыс. свидетелей", но итоги голосования не изменились бы. Он пояснил, что обвинение отказалось от вызова большого числа свидетелей, чтобы республиканцы не смогли пригласить спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) и "превратить весь этот процесс в цирк".

"Думаю, в глазах всего мира и страны мы в подавляющем большинстве доказали свою позицию по этому делу. И сенатор Макконнелл просто признал это", - считает Раскин. Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл (от штата Кентукки) после итогового голосования выразил уверенность в том, что Трамп, несмотря на оправдательный вердикт в рамках импичмента, несет ответственность за штурм Капитолия его сторонниками 6 января, однако не мог быть осужден верхней палатой американского законодательного органа, поскольку больше не занимает свой пост.

Раскин также назвал "хорошей новостью", что защита Трампа признала результаты прошедших в ноябре президентских выборов и тот факт, что республиканец является уже бывшим президентом.

За всю историю США процедура импичмента главы государства инициировалась четыре раза. Она коснулась Эндрю Джонсона (1868), Ричарда Никсона (1974), Билла Клинтона (1998-1999) и самого Трампа (2019-2020). Джонсон и Клинтон также в свое время были оправданы верхней палатой Конгресса. Никсон подал в отставку еще до начала слушаний в Сенате.