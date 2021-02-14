Эксперт допустил, что процедура импичмента в США сломана как политический инструмент

ВАШИНГТОН, 14 февраля. /ТАСС/. Процедура импичмента в Соединенных Штатах, возможно, представляет собой теперь не работающий должным образом политический инструмент. Такое мнение выразил в субботу американский внешнеполитический аналитик, основатель и президент международной исследовательско-консалтинговой фирмы Eurasia Group Иэн Бреммер.

Он комментировал оправдательный приговор предыдущему американскому президенту Дональду Трампу в рамках процедуры его импичмента, вынесенный ранее в тот же день Сенатом Конгресса США.

"Если последствия за призыв к мятежу не включают импичмент, то импичмент сломан как политический механизм. Это подрывает баланс властных полномочий в Соединенных Штатах", - написал Бреммер у себя в Twitter. В другой записи он с сарказмом заметил, что "Трамп может быть признан виновным в результате четвертого импичмента".

Сенат оправдал республиканца Трампа в рамках второй по счету процедуры его импичмента, инициированной законодателями от Демократической партии США в Палате представителей Конгресса. В поддержку импичмента высказались 57 сенаторов (при необходимых как минимум 67), против - 43. Процедура импичмента была запущена из-за высказываний, допущенных Трампом 6 января. В тот день сторонники республиканца, собравшиеся в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в стране 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден.

Статья обвинения в утвержденной Палатой представителей резолюции была лишь одна - подстрекательство к мятежу. На процессе члены контролируемой демократами Палаты представителей выступали в роли обвинителей, сенаторы - в качестве присяжных.

Беспрецедентность ситуации состояла в том, что процедуре отстранения от власти впервые в истории страны дважды подвергся один и тот же президент, причем к настоящему времени сложивший свои полномочия. Первую попытку лишить Трампа президентских полномочий демократы предприняли в 2019 году. Нижняя палата тогда тоже утвердила обвинения, однако Сенат, в котором большинство было у республиканцев, в начале 2020 года оправдал главу государства.