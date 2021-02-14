В руководстве Республиканской партии осудили сенаторов, поддержавших импичмент Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 14 февраля. /ТАСС/. Руководство отделений Республиканской партии США по меньшей мере в двух штатах осудило своих однопартийцев в Сенате, проголосовавших в субботу за импичмент бывшего президента Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The Hill.

"Исполнительный комитет Республиканской партии штата Луизиана единогласно проголосовал за вынесение резолюции с порицанием сенатора Билла Кэссиди в связи с тем, что ранее сегодня он проголосовал за то, чтобы вынести обвинительный приговор в рамках импичмента бывшего президента Дональда Трампа", - приводит газета заявление, распространенное пресс-службой отделения партии в Луизиане.

В свою очередь, с осуждением действий сенатора от штата Северная Каролина Ричарда Берра выступило руководство Республиканской партии в этом штате. "Республиканцы Северной Каролины направили сенатора Берра в Сенат Соединенных Штатов для того, чтобы он отстаивал конституцию, и то, что сегодня он проголосовал за то, чтобы вынести обвинительный приговор в рамках процесса, который он сам называл неконституционным, вызывает шок и разочарование", - приводит газета заявление председателя отделения партии Майкла Уотли.

Сенат Конгресса США оправдал в субботу Трампа в рамках второй процедуры его импичмента, инициированной демократами в Палате представителей. В поддержку импичмента высказались 57 сенаторов (при необходимых как минимум 67), в том числе семь республиканцев, против - 43.

Процедура импичмента была запущена из-за высказываний, допущенных Трампом 6 января. В тот день сторонники республиканца, собравшиеся в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в стране 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден. Статья обвинения в утвержденной Палатой представителей резолюции была лишь одна - подстрекательство к мятежу.