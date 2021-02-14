Украина сообщила о гибели в Донбассе трех своих военнослужащих в результате взрыва

КИЕВ, 14 февраля. /ТАСС/. Украинские военнослужащие погибли в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве в районе населенного пункта Новолуганское Донецкой области. Об этом в воскресенье сообщила оперативно-тактическая группировка "Север" в Facebook.

"Сегодня, 14 февраля, недалеко от населенного пункта Новолуганское, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", при перемещении на позиции в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих из состава Объединенных сил (Операция объединенных сил, ООС, силовая операция в Донбассе)", - говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия выясняются. На месте работает руководящий состав воинской части и военная служба правопорядка.

Ранее в воскресенье Министерство обороны Украины информировало, что в районе проведения силовой операции в Донбассе нарушений режима прекращения огня с начала суток не зафиксировано. В то же время представительство Донецкой народной республики ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки один раз обстреляли территорию ДНР: в зоне огня со стороны ВСУ оказался населенный пункт Ленинское на мариупольском направлении, на юге ДНР, в ходе обстрела применялись подствольный гранатомет и стрелковое оружие.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае прямого приказа командования.