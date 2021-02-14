СМИ: террористы взорвали заминированный автомобиль на севере Сирии

БЕЙРУТ, 14 февраля. /ТАСС/. Мощный взрыв прогремел в воскресенье в зоне безопасности на севере Сирии, которую контролируют турецкие войска. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По его данным, террористы подорвали заминированный автомобиль в Джиндересе - пригороде областного центра Африн в 65 км к западу от Алеппо. В результате есть раненые среди мирных жителей, их число уточняется, также нанесен материальный урон.

В субботу взрыв прогремел на рыночной площади в населенном пункте Эр-Раи в окрестностях города Эль-Баб. По информации агентства SANA, погибли два человека, еще 12 получили ранения.

Джиндерес и Эр-Раи находятся под контролем формирований сирийской вооруженной оппозиции, поддерживаемых Турцией.

Анкара создала в результате военной операции "Щит Евфрата", которая проводилась в 2016-2017 годах, зону безопасности в треугольнике между пограничными городами Аазаз, Джераблус и Эль-Баб к северу от Алеппо. В 2018 году турецкие войска оккупировали Африн по итогам операции "Оливковая ветвь" против курдских отрядов.