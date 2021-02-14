Зеленский поручил срочно расследовать гибель трех военных в Донбассе

КИЕВ, 14 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны страны и главнокомандующему вооруженными силами (ВСУ) срочно прибыть в Донбасс для расследования гибели трех военных. Об этом в воскресенье сообщил офис украинского лидера.

Ранее оперативно-тактическая группировка "Север" сообщила о гибели трех украинских военнослужащих в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

"Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение министру обороны Андрею Тарану и главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку срочно прибыть в зону проведения операции объединенных сил для установления всех обстоятельств гибели трех украинских военнослужащих на подконтрольной Украине территории Донбасса в районе Новолуганского", - говорится в сообщении.

По информации офиса украинского лидера, капитан ВСУ Александр Войтенко, старший солдат Вячеслав Алексеенко и старший солдат Дмитрий Мироненко "около 10:00 (11:00 мск) 14 февраля во время перемещения в районе Новолуганского [Донецкой области] с целью проверки несения службы и смены военнослужащих на огневых позициях в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве получили ранения, несовместимые с жизнью".

"Требуется немедленное расследование, чтобы подобные трагедии не повторялись в будущем", - заявил Зеленский. Президент подчеркнул, что ожидает доклад об инциденте к понедельнику, когда вернется из ОАЭ, где находится с официальном визитом.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае прямого приказа командования.