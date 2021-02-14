В полиции сообщили, что парламентские выборы в непризнанном Косове проходят без нарушений

БЕЛГРАД, 14 февраля. /ТАСС/. Досрочные парламентские выборы в непризнанном Косове проходят спокойно и без нарушений. Об этом заявил в воскресенье пресс-секретарь полиции самопровозглашенного образования Баки Келяни.

"Полиция Косова расценивает безопасность избирательного процесса положительно, выборы до 16 часов проходили без нарушений, без крупных инцидентов, которые могли бы помешать волеизъявлению", - цитирует слова Келяни телеканал RTK. По словам представителя полиции, в настоящий момент зафиксированы два незначительных инцидента.

В то же время ранее косовские наблюдатели выступили с обвинениями в адрес сербского населения на севере Косова. Утверждалось, что в Косовска-Митровице один человек проголосовал несколько раз. Прокуратура обещала рассмотреть эту информацию, как только получит достоверное подтверждение нарушения.

По словам Баки Келяни, за безопасностью на выборах в парламент непризнанного Косова следят более 6 тыс. полицейских.

За 120 мест в парламенте борются в общей сложности 1 079 кандидатов от 28 списков. Всего ЦИК зарегистрировала 1 млн 794 тыс. 862 избирателя. Выборы являются восьмыми по счету и седьмыми внеочередными, поскольку за всю 13-летнюю историю существования непризнанной республики ни один созыв парламента не отбыл свой мандат до конца.

Среди 120 мест в парламенте 20 принадлежат национальным меньшинствам, из которых 10 отведены сербам, в борьбу за 10 депутатских мест вступили три сербские партии, представляющие сербское население Косова и Метохии. Наибольшие шансы имеет партия "Сербский список".