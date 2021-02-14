{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В полиции сообщили, что парламентские выборы в непризнанном Косове проходят без нарушений

По словам пресс-секретаря полиции самопровозглашенного образования Баки Келяни, за безопасностью на выборах следят более 6 тыс. правоохранителей

БЕЛГРАД, 14 февраля. /ТАСС/. Досрочные парламентские выборы в непризнанном Косове проходят спокойно и без нарушений. Об этом заявил в воскресенье пресс-секретарь полиции самопровозглашенного образования Баки Келяни.

"Полиция Косова расценивает безопасность избирательного процесса положительно, выборы до 16 часов проходили без нарушений, без крупных инцидентов, которые могли бы помешать волеизъявлению", - цитирует слова Келяни телеканал RTK. По словам представителя полиции, в настоящий момент зафиксированы два незначительных инцидента.

В то же время ранее косовские наблюдатели выступили с обвинениями в адрес сербского населения на севере Косова. Утверждалось, что в Косовска-Митровице один человек проголосовал несколько раз. Прокуратура обещала рассмотреть эту информацию, как только получит достоверное подтверждение нарушения.

По словам Баки Келяни, за безопасностью на выборах в парламент непризнанного Косова следят более 6 тыс. полицейских.

За 120 мест в парламенте борются в общей сложности 1 079 кандидатов от 28 списков. Всего ЦИК зарегистрировала 1 млн 794 тыс. 862 избирателя. Выборы являются восьмыми по счету и седьмыми внеочередными, поскольку за всю 13-летнюю историю существования непризнанной республики ни один созыв парламента не отбыл свой мандат до конца.

Среди 120 мест в парламенте 20 принадлежат национальным меньшинствам, из которых 10 отведены сербам, в борьбу за 10 депутатских мест вступили три сербские партии, представляющие сербское население Косова и Метохии. Наибольшие шансы имеет партия "Сербский список".

Теги
Сербия
Политический кризис в Мьянме
США, Канада и несколько стран Европы призвали военных Мьянмы отказаться от насилия
В свою очередь агентство Reuters сообщило, что службы безопасности отправили бронемашины на улицы крупных городов страны из-за демонстраций против переворота
Читать полностью