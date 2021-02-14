Экзитпол: партия "Самоопределение" побеждает на выборах в непризнанном Косове

БЕЛГРАД, 14 февраля. /ТАСС/. Праворадикальное движение "Самоопределение" Альбина Курти побеждает на завершившихся парламентских выборах в непризнанном Косове. Таковы данные приштинского института PIPOS, проводившего опрос избирателей на выходах с избирательных участков. В 19:00 по местному времени (в 21:00 по московскому времени) все избирательные участки закрылись, выборы завершены, идет подсчет голосов.

Сообщается, что "Самоопределение" набирает около 41,8% голосов, на втором месте идет Демократическая партия Косова (16,5%) экс-президента непризнанного образования Хашима Тачи, находящегося под судом Гаагского трибунала. На третьем месте следует Демократический союз Косова умеренного политика Исы Мустафы (15,2%), на четвертом - "Альянс за будущее Косова" экс-премьера Рамуша Харадиная с результатом 7,2%. Национальные меньшинства набирают 16,7%.

По данным ЦИК непризнанного образования, явка на выборах составила 46,27%. Наиболее активно голосовали сербы на севере Косова, где явка составила от 79% до 85%. При этом явка в албанских регионах составила в среднем 30-40%.

Таким образом, "Самоопределение" резко улучшило свой результат по сравнению с выборами 2017 года, когда эта политическая сила набрала 25%. В то же время Курти не хватает голосов для самостоятельного формирования правительства. По мнению сербских аналитиков, усиление "Самоопределения" будет означать более жесткую позицию Приштины на переговорах с Белградом.