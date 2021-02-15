Движение "Самоопределение" побеждает на парламентских выборах в непризнанном Косове

БЕЛГРАД, 15 февраля. /ТАСС/. Радикальное оппозиционное движение "Самоопределение" экс-премьера Альбина Курти побеждает на прошедших в воскресенье досрочных парламентских выборах в непризнанном Косове. Такие данные опубликовала в понедельник Центральная избирательная комиссия (ЦИК) непризнанного образования после обработки 76,52% бюллетеней.

Сообщается, что "Самоопределение" набирает 48,16% голосов, на втором месте идет Демократическая партия Косова (17,51%) экс-президента непризнанного образования Хашима Тачи, находящегося под судом Гаагского трибунала. На третьем месте следует Демократический союз Косова умеренного политика Исы Мустафы (13,35%), на четвертом - "Альянс за будущее Косова" экс-премьера Рамуша Харадиная с результатом 7,44%. По мнению большинства экспертов, до подсчета 100% бюллетеней расположение сил уже не изменится.

По данным ЦИК непризнанного образования, явка на выборах составила 46,27%. Наиболее активно голосовали сербы на севере Косова, где явка составила от 79% до 85%. При этом явка в албанских регионах составила в среднем 30-40%.

Таким образом, "Самоопределение" резко улучшило свой результат по сравнению с выборами 2019 года, когда эта политическая сила набрала 26,15%. В то же время Курти не хватает голосов для самостоятельного формирования правительства. По мнению сербских аналитиков, усиление "Самоопределения" будет означать более жесткую позицию Приштины на переговорах с Белградом.

Досрочные парламентские выборы прошли в воскресенье в непризнанном Косове. За 120 мест в парламенте боролись 1 079 кандидатов от 28 списков, в общей сложности ЦИК зарегистрировала 1 млн 794 тыс. 862 избирателя. Среди 120 мест в парламенте 20 мест принадлежат национальным меньшинствам, из которых 10 отведены сербам.

В населенных сербами муниципалитетах убедительную победу одержала партия "Сербский список", получив все 10 депутатских кресел из 10 возможных. По предварительным данным ЦИК, "Сербский список" набрал в сербских районах 99% голосов.