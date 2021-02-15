Латвийский депутат считает запрет на вещание в стране "Россия-РТР" политическим решением

РИГА, 15 февраля. /ТАСС/. Решение Национального совета по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии запретить на год ретрансляцию телеканала "Россия-РТР" на территории этой балтийской республики является политическим и направлено на то, чтобы заставить местное русскоязычное население отказаться от получения информации на родном языке. Такое мнение в понедельник ТАСС высказал сопредседатель партии "Русский союз Латвии" и депутат Рижской думы Мирослав Митрофанов.

"Россия-РТР" запретили по политическим причинам и даже этого не скрывали", - уверен он. "Говоря о том, что через год этот телеканал вернется, я считаю, что эта история уже навсегда. Здесь имеет значение попытка лишить русских языковой самодостаточности - такими действиями местным русскоязычным жителям фактически выкручивают руки и заставляют отказаться от своего родного языка. Человек должен бояться, избегать репрессий и кинуться в объятия латышского языка - это долгосрочный план такого рода решений", - указал он.

Митрофанов считает такой запрет несправедливым по отношению к потребителям и не исключает, что он повлечет за собой судебные разбирательства. "Наши коллеги собираются судиться, мы готовы оказать поддержку. Если подавать в суд с точки зрения потребителя, который потерял право на получение информации, то это опять повлечет за собой политизированность процесса и идеологические баталии", - отметил он.

По его словам, российское телевидение для местных телезрителей фактически умирает. "Это похоже на 90-е годы, когда в Латвии исчезли российские телеканалы, тогда произошел переход на кабельные сети. Сейчас, видимо, будет переход на интернет телевидение, но введенный запрет должен действовать везде, поэтому его авторы будут добиваться запрета на всех уровнях, хотя с интернетом и сложнее бороться. Больше всего от такого решения пострадают пожилые люди, которым недоступен интернет и которые фактически остались без источника информации", - подчеркнул он.

Борьба с российскими телеканалами

НСЭСМИ 8 февраля принял решение запретить с 15 февраля на год ретрансляцию телеканала "Россия-РТР" на территории Латвии. Процедуру ограничения работы этого телеканала, который зарегистрирован в Швеции, на территории Латвии ведомство начало еще в июле прошлого года. Кроме того, НСЭСМИ 9 февраля принял решение запретить с 10 февраля ретрансляцию на территории Латвии 16 российских телеканалов, в том числе "РЕН ТВ Балтия" и "НТВ Мир Балтия". Также исключены из списка ретранслируемых в Латвии программ "НТВ Сериал", "НТВ Стиль", "НТВ Право", "Киномикс", "Наше новое кино", "Родное кино", "Индийское кино", "Кинокомедия", "Киносерия", "КВН ТВ", "Кухня ТВ", "БОКС ТВ" и HD Life.

Крупнейшая телекоммуникационная компания Tet, 51% капитала которой принадлежит государству, ранее также сообщила, что с 1 февраля прекратила ретрансляцию на территории Латвии пяти российских телеканалов: Первого балтийского канала, каналов "НТВ Мир", "РЕН ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Причиной такого решения стали опасения в связи с возможным несоблюдением санкционного режима. Как указал оператор, распространителем этих телеканалов в Латвии является TEM LV, одна из компаний медиахолдинга Baltijas mediju alianse, в отношении которого ранее были выдвинуты обвинения в нарушении международных санкций.