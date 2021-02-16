Президент Литвы объяснил отказ закупать электроэнергию БелАЭС

ВИЛЬНЮС, 16 февраля. /ТАСС/. Литва не станет закупать электроэнергию, производимую атомной электростанцией, построенной Белоруссией у литовской границы и в 50 км от Вильнюса (БелАЭС), так как считает станцию небезопасной. Об этом заявил в понедельник президент балтийской республики Гитанас Науседа литовскому телеканалу TV3.

По его мнению, культура эксплуатации БелАЭС "ниже всякого уровня". "Совершенно игнорируются требования рекомендаций по результатам стресс-тестов, процесс искусственно ускоряется за счет безопасности", - сказал Науседа. Он считает, что в таких условиях нормальные контакты невозможны. "Тем более говорить о закупке электроэнергии с такой станции просто неприлично", - утверждал президент.

Решения о бойкоте электроэнергии

Политические решения о бойкоте электроэнергии, производимой атомной электростанцией, необходимо как можно скорее перевести в техническую плоскость, заявил Гитанас Науседа. Поздравление главы республики с годовщиной создания общественного движения по противодействию создания БелАЭС разместила в понедельник на своем сайте пресс-служба главы государства.

"Политические договоренности с соседними Латвией и Эстонией об отказе от электроэнергии небезопасной атомной станции в Островце (БелАЭС построена в Гродненской области рядом с городом Островец - прим. ТАСС) должны как можно скорее обрести технический характер", - приводятся в сообщении слова президента.

Он призвал ответственные инстанции к координации усилий и большей активности в этом направлении. "Министры энергетики и иностранных дел [Литвы] должны действовать сообща для принятия странами Балтии необходимых решений", - сказал Науседа.

В Вильнюсе считают, что БелАЭС возводилась с нарушениями международных требований в сфере ядерной энергетики. Парламент Литвы объявил станцию угрозой национальной безопасности и запретил покупку и экспортный пропуск через свои сети ее электроэнергии. Однако оказалось, что технически реализовать этот запрет не так просто. По данным оператора литовских электросетей Litgrid, в январе с началом опытной и коммерческой эксплуатации БелАЭС объемы торговли электроэнергией стран Балтии с Россией увеличились в 3,5 раза. Отдельно для Литвы это количество удвоилось. Предполагается, что российские компании покупают электроэнергию, в том числе БелАЭС, в Белоруссии, а затем она поступает в торговый оборот на региональную электроэнергетическую биржу.