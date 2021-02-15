Финляндия надеется, что оппозицию включат в политический процесс в Белоруссии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Финляндия рассчитывает, что белорусская оппозиция будет включена в "реальный политический процесс" в республике. Об этом на пресс-конференции в понедельник заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, отвечая на вопрос ТАСС о прошедшем 11-12 февраля Всебелорусском народном собрании.

"Мы до сих пор надеемся на то, что в Белоруссии начнется реальный политический процесс, в котором сможет принимать участие оппозиция. Действительно, реформы в стране очень нужны", - сказал он.

"Я позвонил министру иностранных дел Белоруссии Владимиру Макею и призывал к тому, чтобы на этот раз Белоруссия разрешила бы въезд наблюдателей ОБСЕ, а также чтобы во время Всебелорусского народного собрания представители оппозиции могли тоже выступать", - добавил он.

По словам финского министра, проблемой остается то, что часть представителей оппозиции Белоруссии была вынуждена выехать из страны и не может вернуться.

VI Всебелорусское народное собрание состоялось 11-12 февраля. На обсуждение форума были вынесены основные положения Программы социально-экономического развития Белоруссии на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны, а также затрагивался вопрос проведения конституционной реформы.