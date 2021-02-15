СМИ: полиция в Мьянме использует резиновые пули для разгона протестующих

ТАСС, 15 февраля. Полиция и военные Мьянмы в понедельник открыли огонь резиновыми пулями по протестующим в городе Мандалае, чтобы разогнать демонстрацию протеста против захвата власти военными. Об этом сообщает на своей странице в Facebook портал Irrawaddy.

По его данным, представители сил безопасности произвели ряд задержаний. Отмечается, что несколько человек пострадали. Полицейские также применяли силу в отношении журналистов, утверждает портал.

1 февраля мьянманские военные объявили о введении чрезвычайного положения на год и смещении руководства страны, объяснив это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Были задержаны высокопоставленные чиновники, включая президента Вин Мьина и государственного советника, главу МИД и лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, партия которой победила на выборах и должна была начать формирование правительства. Военные представили обновленный список членов кабинета, они уже заняли министерские посты. После этого в стране начались протесты против военного переворота.