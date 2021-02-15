Еврокомиссия представит 17 февраля программу биологической безопасности ЕС

БРЮССЕЛЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) представит 17 февраля программу биологической безопасности ЕС, которая, в частности, предусматривает ускоренную процедуру сертификации в ЕС адаптированных вакцин от новых штаммов коронавируса. Об этом заявила в понедельник на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Вивиан Лунела.

"Мы представим нашу программу биологической безопасности в эту среду. Сейчас, когда появляются новые штаммы коронавируса, нам уже не надо будет начинать процесс разработки вакцины от них с нуля, а просто адаптировать к ним существующие вакцины, аналогично тому, как это делается с вакцинами от гриппа. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) уже разрабатывает требования к адаптированным вакцинам, чтобы обеспечить быструю сертификацию безопасных и эффективных вакцин от новых штаммов. Ясно, что нам необходима ускоренная процедура сертификации вакцин от новых форум мутации коронавируса", - заявила она.

"Мы также призываем производителей вакцин своевременно предпринимать меры по адаптации своих вакцин для новых штаммов вируса и своевременно информировать об этом Европейское агентство лекарственных средств", - добавила представитель ЕК.

В январе-феврале ЕС столкнулся с острой нехваткой вакцин от всех трех сертифицированных на данный момент западных компаний - Pfizer, Moderna, AstraZeneca, который компании мотивировали недостатком производственных мощностей. В результате в первом квартале ЕС намерен получить 106 млн доз. Стабилизация поставок ожидается во втором квартале, когда Брюссель намерен выйти на оговоренные в контрактах на предзаказ вакцин 300 млн доз за три месяца.