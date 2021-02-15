Совбез Украины готовит документы о финансировании терроризма на заседание 19 февраля

КИЕВ, 15 февраля. /ТАСС/. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины к заседанию 19 февраля готовит документы по делу о финансировании терроризма, в котором подозреваются попавшие под санкции оппозиционные телеканалы. Об этом заявил в понедельник секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов на форуме "Украина 30".

"Сегодня Служба безопасности Украины (СБУ) ведет уголовное дело по ч. 5 ст. 258 ("Финансирование терроризма") Уголовного кодекса, в рамках которого происходит множество процессов. В зависимости от действий следователей и от того, как будут верифицированы лица по этому делу, аппарат СНБО готовит документы на заседание совета. Ближайшее заседание состоится в эту пятницу по поручение президента [Владимира Зеленского]", - сказал Данилов, отвечая на вопрос модератора форума о том, готовятся ли новые санкции вслед за введенными в отношении оппозиционных каналов по делу о финансировании терроризма.

Ранее президент Украины инициировал заседание СНБО в связи с угрозами национальной безопасности, которые, как подчеркнули в пресс-службе его офиса, "требуют обязательных жестких решений и должны быть устранены". Предполагается, что часть вопросов будет рассмотрена в закрытом режиме.

Зеленский 2 февраля ввел санкции против телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK и их владельца - депутата Верховной рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака. Глава государства заявил, что эти ресурсы финансируются из России и ведут информационную войну против Украины. В тот же вечер все три телеканала прекратили эфирное вещание, они транслируются только в YouTube. После этого радикалы начали требовать закрыть еще два телеканала - "Наш" и "Интер" - и периодически блокируют офисы этих каналов.

Телеканалы обжалуют решение президента в Верховном суде, а "Оппозиционная платформа" объявила о намерении инициировать импичмент Зеленскому.