Посла США вызвали в МИД Турции на фоне заявлений о гибели турецких граждан в Ираке

АНКАРА, 15 февраля. /ТАСС/. Посол Соединенных Штатов в Анкаре был вызван в понедельник в Министерство иностранных дел Турции. Об этом сообщил ТАСС источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

"В МИД Турции был вызван посол США в Анкаре Дэвид Саттерфилд. Ему была передана наша самая жесткая позиция по этому поводу", - заявил источник.

Ранее в понедельник Госдепартамент США опубликовал коммюнике с соболезнованиями в связи со смертью 13 граждан Турции в Ираке. Несмотря на утверждение Министерства национальной обороны Турции о том, что эти люди были убиты членами Рабочей партии Курдистана (РПК), в заявлении Госдепартамента отмечается, что Вашингтон "осуждает данные действия, если будет подтверждено, что граждане Турции погибли от рук РПК". В ответ президент Турции Тайип Эрдоган в понедельник обвинил Соединенные Штаты в поддержке РПК, которую Анкара считает террористической организацией.

В воскресенье турецкие военные провели операцию на севере Ирака против Рабочей партии Курдистана, в результате которой "нейтрализовали 48 бойцов РПК". ВС республики в ходе операции потеряли трех своих военнослужащих.

ВС Турции периодически наносят точечные удары по целям РПК в Ираке, где у этой организации есть лагеря, укрытия, командные пункты и склады с оружием. Санкцию на такие трансграничные операции военным дает парламент, который на протяжении последних восьми лет продлевает соответствующий мандат, выдаваемый на год. Анкара считает РПК не только террористической организацией, но и одной из основных угроз национальной безопасности.