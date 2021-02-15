В Турции рассказали о темах переговоров Чавушоглу и Блинкена

АНКАРА, 15 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник провели первые телефонные переговоры после вступления второго в должность.

"Были достигнуты договоренности о развитии открытого и искреннего диалога с новой администрацией США на основе взаимного уважения. Были обсуждены все аспекты двусторонних отношений, а также некоторые региональные вопросы, в том числе FETO, РПК (Рабочая партия Курдистана - прим. ТАСС), борьбу с терроризмом, С-400, Сирию, Восточное Средиземноморье", - сообщил ТАСС источник в турецком внешнеполитическом ведомстве. Чавушоглу также выразил недовольство недавними заявлениями США.

Ранее в понедельник Госдепартамент опубликовал коммюнике с соболезнованиями в связи со смертью 13 граждан Турции в Ираке. Несмотря на утверждение министерства национальной обороны Турции о том, что эти люди были убиты членами РПК, в заявлении Госдепартамента отмечается, что Вашингтон "осуждает данные действия, если будет подтверждено, что граждане Турции погибли от рук РПК". В ответ президент Турции Тайип Эрдоган в понедельник обвинил Соединенные Штаты в поддержке РПК, которую Анкара считает террористической организацией.

В воскресенье турецкие военные провели операцию на севере Ирака против Рабочей партии Курдистана, в результате которой "нейтрализовали 48 бойцов РПК". ВС республики в ходе операции потеряли трех своих военнослужащих.

ВС Турции периодически наносят точечные удары по целям РПК в Ираке, где у этой организации есть лагеря, укрытия, командные пункты и склады с оружием. Санкцию на такие трансграничные операции военным дает парламент, который на протяжении последних восьми лет продлевает соответствующий мандат, выдаваемый на год. Анкара считает РПК не только террористической организацией, но и одной из основных угроз национальной безопасности.