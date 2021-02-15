Журналистов закрытых на Украине каналов не пустили на заседание фракции партии Зеленского

КИЕВ, 15 февраля. /ТАСС/. Журналисты трех украинских телеканалов, в отношении которых властями страны введены санкции, не были пропущены к месту проведения заседания парламентской фракции правящей партии "Слуга народа". Это связано с лишением сотрудников СМИ аккредитации.

"Журналистов запрещенных каналов не пустили внутрь КВЦ (конгрессно-выставочный центр) "Парковый", где началось заседание фракции "Слуга народа". Они остались стоять на улице", - сообщило в понедельник украинское издание "Страна". По словам сотрудников телеканалов, их не пустили в связи с лишением аккредитации.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел санкции против трех телеканалов - "112 Украина", NewsOne, ZIK - и их владельца - депутата Верховной рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака. Ограничения предполагают аннулирование или приостановку действия лицензий, запрет на распространение сигнала вещателя. Предусмотрена также блокировка активов телеканалов и иные экономические меры. Их эфирное вещание прекращено, однако трансляция идет на площадке YouTube.