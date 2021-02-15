Блинкен заявил, что США считают РПК виновными в гибели 13 турецких граждан

ВАШИНГТОН, 15 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу заявил, что Вашингтон считает Рабочую партию Курдистана (РПК) ответственной за гибель 13 граждан Турции. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы Госдепартамента.

В ходе беседы Блинкен "подчеркнул важность отношений с Турцией и общий интерес в борьбе с терроризмом".

"Стороны заверили, что будут укреплять сотрудничество и поддерживать политическое решение конфликта в Сирии. Госсекретарь выразил соболезнования в связи с гибелью турецких заложников на севере Ирака и подтвердил мнение США о том, что террористы РПК несут [за это] ответственность", - говорится в сообщении.

О беседе двух руководителей внешнеполитических ведомств также сообщал МИД Турции. По его информации, "были обсуждены все аспекты двусторонних отношений", в том числе борьба с терроризмом и деятельность РПК.

Ранее посол США в Анкаре Дэвид Саттерфилд был вызван в МИД Турции из-за заявления Госдепартамента по поводу гибели 13 турецких граждан. Несмотря на утверждение Министерства национальной обороны Турции о том, что люди были убиты членами Рабочей партии Курдистана, в документе американского ведомства отмечалось, что Вашингтон "осуждает данные действия, если будет подтверждено, что граждане Турции погибли от рук РПК". В ответ президент Турции Тайип Эрдоган обвинил Соединенные Штаты в поддержке РПК, которую Анкара считает террористической организацией.