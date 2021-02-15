ООН ждет от Ирана полного выполнения обязательств перед МАГАТЭ

ООН, 15 февраля. /ТАСС/. ООН призывает Иран полностью выполнять обязательства перед МАГАТЭ, предусмотренные ядерной сделкой. Об этом заявил в понедельник на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя заявления из Тегерана о том, что со следующей недели допуск инспекторов агентства на объекты может прекратиться, и в дальнейшем сотрудничество с ним будет вестись в письменной форме.

"Мы не хотим забегать вперед, но мы призывали - и сейчас генеральный секретарь ООН продолжает призывать - все стороны придерживаться Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной сделке, который был выдающимся дипломатическим достижением, - сказал он. - Мы хотим удостовериться, что все стороны, включая Иран, выполняют свои обязательства, и что в соответствии с этим подходом Иран продолжает в полной мере сотрудничать с МАГАТЭ".

В конце 2020 года иранский парламент дал правительству два месяца (до 21 февраля) для отказа от выполнения дополнительного протокола (обеспечивает доступ наблюдателей на ядерные объекты) с МАГАТЭ, если остальные участники ядерной сделки не вернутся к полному исполнению своих обязательств. 15 февраля официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что прекращение допуска наблюдателей МАГАТЭ на ядерные объекты не нуждается в длительной подготовке. По его словам, оно будет реализовано 21 февраля в течение одного дня в случае неисполнения участниками ядерной сделки своих обязательств. В понедельник Иран уведомил МАГАТЭ об исполнении в установленные сроки решения его парламента о прекращении широких полномочий проведения инспекций на ядерных объектах.