СМИ: власти Канады на этой неделе объявят о масштабной программе выкупа оружия у населения

ОТТАВА, 15 февраля. /ТАСС/. Правительство Канады на этой неделе объявит о запуске программы по масштабному выкупу оружия у населения в рамках инициативы по ужесточению канадского оружейного закона. Об этом в понедельник сообщил телеканал СTV.

По данным его источника в правительстве, будет, в частности, представлен детальный список из предлагаемых компенсаций владельцам огнестрельного оружия. О стоимости программы телеканал не сообщил, но аналогичная программа властей Австралии, по его данным, обошлась налогоплательщикам этой страны в $280 млн.

Во время избирательной кампании осенью 2019 года премьер-министр Джастин Трюдо пообещал избирателям, что его правительство ужесточит канадские оружейные законы. В частности, на фоне стрельбы в провинции Новая Шотландия в апреле 2020 года в Канаде было запрещено использование, продажа, покупка, импорт и перевозка штурмовых винтовок и аналогичного им оружия. Всего под запрет попали 1,5 тыс. разновидностей штурмового оружия, в том числе популярные американские штурмовые винтовки AR-15 и M16. Тогда Трюдо сообщил, что власти в ближайшем будущем намерены также разрешить муниципалитетам вводить запрет на использование пистолетов на своей территории.

В ночь на 19 апреля прошлого года 51-летний Гэбриел Уортман, который работал зубным протезистом, открыл стрельбу по людям в нескольких городах провинции Новая Шотландия, убив 22 человека. Это происшествие стало самым массовым расстрелом людей в канадской истории после стрельбы в Политехническом институте Монреаля в 1989 году, когда погибли 14 человек.