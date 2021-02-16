Участники астанинского формата по Сирии впервые с начала пандемии соберутся в Сочи

СОЧИ, 16 февраля. /ТАСС/. Международная встреча по Сирии в астанинском формате открывается во вторник в Сочи. Ожидается, что одной из главных тем дискуссий станет работа Конституционного комитета в Женеве, задачей которого является выработка основного закона республики.

Предыдущий раунд астанинских переговоров проходил в Нур-Султане в декабре 2019 года. Очередная встреча планировалась там же еще в марте 2020 года, однако из-за эпидемической обстановки ее проведение неоднократно откладывалось. Тем не менее, несмотря на все еще сохраняющиеся ограничения, в Сочи удалось собрать всех участников астанинского процесса: делегации Дамаска, сирийской оппозиции, стран-гарантов (России, Ирана, Турции), наблюдателей (Иордании, Ирака, Ливана, ООН), а также хозяина астанинской площадки - Казахстана.

Переговоры будут проходить в течение двух дней. 16 февраля состоятся двусторонние и трехсторонние консультации, а 17 февраля пройдет пленарное заседание. Как сообщил источник ТАСС, Дамаск будет представлен заместителем министра иностранных дел Сирии Айманом Сусаном. Делегацию Анкары возглавит директор департамента Сирии МИД Турции Сельчук Унал, а Тегерана - старший помощник главы МИД Ирана по политическим вопросам Али Асгар Хаджи.

От России будет выступать спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. В Сочи также прибудет спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен. Как сообщила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, 18 февраля в Москве с Педерсеном встретится министр иностранных дел России Сергей Лавров, чтобы обсудить итоги сочинских дискуссий и работу сирийского Конституционного комитета.

Сирийское урегулирование

Из-за пандемии сирийское урегулирование, как и некоторые другие переговорные процессы, было поставлено на паузу. Поэтому очевидно, что в Сочи участникам предстоит обсудить целый ряд насущных вопросов. Среди них - сохраняющая напряженная обстановка в Идлибской зоне деэскалации, где продолжаются обстрелы со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). В воскресенье замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник сообщил, что боевики планируют осуществить провокацию в зоне деэскалации. По его словам, туда прибыли активисты псевдогуманитарной организации "Белые каски" с профессиональным оборудованием для видеосъемок, чтобы затем обвинить правительственные силы Сирии в ударах по населенным пунктам.

Как рассказал в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов, в Идлибе сосредоточено около 17 тыс. боевиков "Джебхат ан-Нусры" вместе с их союзниками и примерно столько же членов других незаконных вооруженных формирований, размежевание которых с террористами до сих пор не состоялось. Кроме того, боевики продолжают действовать в Заевфратье на северо-востоке Сирии и в зоне американского контроля вокруг Эт-Танфа на юге.

Президент США Джо Байден пока не анонсировал нового курса в отношении Сирии, тем не менее, очевидно, что приход новой американской администрации повлияет на обстановку "на земле", и, возможно, этот вопрос также будет в том или ином ключе затронут на дискуссиях в Сочи. Другими важными темами станут гуманитарная ситуация в Сирии с учетом продолжающейся пандемии и перспективы постконфликтного восстановления страны. В ноябре прошлого года в Дамаске состоялась международная конференция по возвращению беженцев, и участники переговоров в Сочи, вероятно, обсудят практические шаги по достижению заявленных гуманитарных целей.

Хотя полноформатных очных встреч в астанинском формате с начала пандемии не проводилось, 1 июля 2020 года президенты стран-гарантов Владимир Путин, Тайип Эрдоган и Хасан Роухани все же провели виртуальный саммит, посвященный сирийскому урегулированию. На нем стороны обсудили перспективы очной встречи на высшем уровне, которая пройдет в Тегеране, когда позволит эпидемическая обстановка. С тех пор речи о сроках такого саммита не шло, но не исключено, что предстоящий раунд межсирийских переговоров даст импульс его проведению.

Надежды на Сочи

Встреча в Сочи приобретает особое значение на фоне пробуксовок в работе сирийского Конституционного комитета. Состоявшееся 25-29 января в Женеве заседание малой группы комитета Педерсен охарактеризовал как "упущенную возможность и разочарование", констатировав, что сторонам не удалось достичь поставленных целей. Детали прошедших дискуссий не раскрывались, однако, как отмечал эмиссар ООН, у комитета нет четкого плана действий и понимания, как именно можно добиться прогресса. В частности, на последней встрече не было единого мнения, как должны проходить обсуждения. По словам Педерсена, одна из сторон предлагает принципиально изменить подход к частоте и продолжительности встреч, в то время как другая - работать в прежнем режиме. При этом участникам заседания не удалось договориться о датах проведения следующей сессии.

Москва со своей стороны рассчитывает, что переговорщики в Женеве перейдут к предметной работе над текстом конституции, однако предостерегает от навязывания искусственных сроков ее завершения. Как заявил ТАСС первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, западные страны могли бы больше способствовать укреплению доверия в комитете, работая должным образом с оппозицией и конструктивно стимулируя Дамаск.

Как ожидается, в Сочи стороны продолжат рассмотрение вопросов повестки дня комитета, и, возможно, это приведет к позитивным подвижкам в его работе. Примечательно, что однажды Сочи уже "спас" Женеву. Так, после долгих месяцев безрезультатных женевских переговоров именно в Сочи - на Конгрессе сирийского национального диалога 31 января 2018 года - была достигнута договоренность о создании Конституционного комитета.