На Украине считают, что в Донбассе возможно вернуть режим устойчивого перемирия

КИЕВ, 16 февраля. /ТАСС/. Режим прекращения огня в Донбассе продолжался длительное время, и нынешнее обострение ситуации в регионе рано или поздно будет преодолено. Такое мнение выразил глава правящей на Украине партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Глава президентской партии утверждает, что в Донбассе наблюдается обострение, однако уверен, что его можно преодолеть. "Оно [перемирие в Донбассе, действующее с лета 2020 года] длилось долго, потери были, но намного меньше. <...> Рано или поздно мы вернемся к такому перемирию", - отметил Корниенко в эфире телеканала ICTV вечером в понедельник.

Как уточнила в эфире ICTV депутат Верховной рады от партии "Европейская ситуация" Ирина Геращенко, с начала 2021 года на востоке страны погибло 13 украинских военнослужащих. В частности, накануне в районе населенного пункта Новолуганское Донецкой области погибли трое военнослужащих, подорвавших на взрывном устройстве. Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщил со ссылкой на разведданные, что военные погибли, подорвавшись на мине, установленной украинской стороной.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае прямого приказа командования.