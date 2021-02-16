Парламент Ливии предложил правительству и Президентскому совету переехать в Сирт

КАИР, 16 февраля. /ТАСС/. Палата представителей (законно избранный парламент) Ливии предложила исполнительным органам власти в лице Президентского совета и будущего правительства переехать из Триполи в Сирт и осуществлять свои полномочия оттуда. Об этом сообщил в понедельник ТАСС официальный представитель парламента Абдалла Бильхак по итогам совещания депутатов в Тобруке.

По его словам, эта инициатива принадлежит спикеру Акиле Салеху Исе, она не вызвала неприятия со стороны главы Президентского совета Мухаммеда аль-Менфи. "Сирт расположен в центральной части страны, поэтому в логистическом плане удобнее, он также более выгоден с точки зрения безопасности и отсутствия там вооруженных ополченцев", - пояснил Бильхак эту инициативу. По итогам совещания парламент призвал избранного премьера Абдель Хамида Дбейбу при подборе кандидатов учитывать интересы всех трех регионов страны (Киренаика, Триполитания и Феццан) "без маргинализации кого-либо", а также "как можно скорее приступить к работе над выводом из страны иностранных сил и наемников".

Парламентарии уже согласились провести в Сирте специальное заседание по вынесению вотума доверия правительству Дбейбы. Избранному 5 февраля премьеру отводится 21 день на формирование кабинета, состав которого он должен представить в парламент до 26 февраля. Кроме того, депутатам предстоит также одобрить избранный Президентский совет. Все эти процедуры должны быть завершены до 21 марта.

Одновременно с совещанием в Тобруке в понедельник в Сабрате на западе Ливии открылась еще одна встреча депутатов парламента. К ней могли присоединиться все желающие парламентарии, которые из-за ситуации в стране не имели возможности приехать в Тобрук. Планировалось, что во встрече примут участие более 100 депутатов, однако в понедельник в Сабрату смогли приехать лишь чуть более 70 человек, в связи с чем основное заседание было решено перенести на вторник. Председательствовать на нем будет старейший депутат парламента Абу Бакр Байра.

Главная задача встречи в Сабрате заключается в подготовке пленарного заседания, на котором будет одобрен Президентский совет. Кроме того, депутаты должны разработать процедуру и механизм утверждения нового правительства. Им предстоит определиться, будет ли вотум доверия кабмину Дбейбы выноситься методом прямого голосования на заседании или же голосование будет проходить секретно в режиме онлайн под контролем Миссии ООН по поддержке в Ливии. Если парламент не сможет вынести вотум доверия правительству, вопрос его одобрения будет передан Форуму ливийского политического диалога.