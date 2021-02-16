СМИ: корабли Китая второй день подряд входят в зону у спорных с Японией островов

ТОКИО, 16 февраля. /ТАСС/. Патрульные корабли морской полиции КНР второй день подряд заходят в зону у спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао), которую Токио считает своими территориальными водами. Об этом сообщил во вторник телеканал NHK.

По его сведениям, два сторожевика находятся там со вчерашнего дня. Еще два подошли в район островов рано утром. При этом один из них, как отмечается, имеет на вооружении пушку.

В той же зоне утром вели промысел японские рыболовецкие суда, и корабли КНР, как сообщает телеканал, предпринимали попытки сблизиться с ними. Береговая охрана Японии отправила к Сенкаку свои катера, экипаж которых через громкоговорители призывает китайские сторожевики покинуть эту зону.

Японская сторона связывает рост активности кораблей КНР у Сенкаку с тем, что 1 февраля в КНР вступил в силу закон, согласно которому китайская береговая охрана получила полномочия открывать огонь по иностранным кораблям для защиты национального суверенитета.

Территориальный спор вокруг необитаемого архипелага Сенкаку в Восточно-Китайском море обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил о выкупе этих островов у их частных владельцев, японских граждан. Затем в КНР прошли массовые антияпонские демонстрации, сопровождавшиеся погромами. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи спорного архипелага и периодически совершают демонстративные заходы в его прибрежную зону.