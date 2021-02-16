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ВС Южной Кореи заявили о задержании "подозрительного человека" в районе границы с КНДР

Мужчину задержали в районе одного из постов в запретной для гражданских зоне в районе Тонхэ провинции Канвондо

СЕУЛ, 16 февраля. /ТАСС/. Военные Республики Корея задержали в демилитаризованной зоне на границе с КНДР, куда запрещен вход гражданским лицам, "подозрительного человека". Об этом сообщил во вторник южнокорейский Комитет начальников штабов (КНШ).

"Мужчина был задержан ранним утром в районе одного из постов в запретной для гражданских зоне в районе Тонхэ провинции Канвондо", - отмечается в сообщении. В нем не уточняется, гражданином какой страны является задержанный.

КНШ лишь отметил, что в настоящее время ведется расследование происшествия. В последние несколько лет в районе межкорейской границы произошло несколько инцидентов, связанных с ее нелегальным переходом.

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КНДРРеспублика Корея
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