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ФРГ заявила о заинтересованности в хорошем сосуществовании с РФ на длительную перспективу

Посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр призвал сохранять "позитивную тональность" в диалоге и вместе работать над возникшими трудностями

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. ФРГ и Россия реализуют совместные проекты в разных областях, Берлин заинтересован в хорошем сосуществовании с Москвой на длительную перспективу, несмотря на имеющиеся политические разногласия. Об этом заявил во вторник посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр, выступая на конференции по стратегическому сотрудничеству между Россией и Германией.

Дипломат отметил, что у двух стран есть совместные проекты в сферах науки, культуры, гражданского общества, экономики, которые хорошо функционируют, и нельзя говорить о том, что в двусторонних связях "все мосты обрушились".

"Сегодня важно ясно высказываться о политической ситуации, но при этом также важно признавать приверженность нашим долгосрочным интересам. Думаю, это так и для российской стороны. Мы заинтересованы в длительном хорошем сосуществовании друг с другом, это фундаментальный фактор", - сказал он.

Фон Гайр призвал сохранять "позитивную тональность" в диалоге и вместе работать над возникшими трудностями.

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