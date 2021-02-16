СБУ предъявила обвинение главе "Партии Шария" в госизмене

КИЕВ, 16 февраля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает Анатолия Шария в противоправной деятельности в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Об этом во вторник сообщила СБУ на своем сайте.

"Служба безопасности Украины предъявила обвинение в совершении преступления гражданину Украины Анатолию Шарию. По мнению следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур", - говорится в сообщении.

Уточняется, что дело в отношении Шария открыто по статьям о государственной измене и о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам. "Относительно последней статьи речь идет о разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, унижении национальной чести и достоинства", - уточнили в СБУ.

В спецслужбе добавили, что доказательства против Шария основаны на его интервью и выступлениях, в которых якобы имеются "факты его подрывной деятельности против Украины". При этом утверждается, что он действовал в интересах РФ. "Начиная с 2012 года, через социальные сети, электронные СМИ и российские телевизионные каналы он способствовал государственным и неправительственным структурам РФ в проведении специальных информационных операций. В частности, пропагандист занимался дискредитацией государственной политики Украины, умышленно и целенаправленно распространял манипулятивную, искаженную информацию о правительственных инициативах и событиях на востоке страны. Целью было обострение и дестабилизация общественно-политической и социально-экономической ситуации, разжигание межэтнических и межконфессиональных конфликтов", - утверждают в СБУ, добавив, что следственные действия в рамках дела против Шария продолжаются.

Как ранее сообщала Служба безопасности Украины, Шарий покинул Украину 24 января 2012 года через пункт пропуска "Зерновое" поездом Ковель - Москва, после чего он в страну не возвращался. В 2013 году власти Литвы сообщили, что предоставили Шарию политическое убежище, в связи с чем он получил вид на жительство на территории Евросоюза.

Шарий также создал на Украине политическую партию под названием "Партия Шария", которая принимала участие в выборах в местные органы власти в конце октября 2020 года. Ей удалось провести своих депутатов в городские советы Харькова, Одессы, Мариуполя и ряда других городов юга и востока Украины. "Партия Шария" получила на выборах в некоторых регионах от 5 до 9% голосов.