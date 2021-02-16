Мексика намерена подать жалобу в СБ ООН по поводу неравного доступа к вакцинам

ТАСС, 16 февраля. Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что латиноамериканская страна намерена подать жалобу в Совет Безопасности ООН в связи с неравным доступом стран к вакцинам от коронавируса. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters .

Жалоба будет подана в среду, отмечает агентство. "В странах, которые производят вакцины, очень высокие уровни вакцинации, а в латиноамериканских и карибских странах этот уровень намного меньше", - указал Эбрард на пресс-конференции, отметив, что считает такую ситуацию несправедливой.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил также, что правительство страны хотело бы, чтобы ООН решила вопрос о равенстве доступа к препаратам, чтобы "все страны имели возможность вакцинировать своих жителей".

В конце декабря 2020 года в Мексике началась вакцинация медицинского персонала от коронавируса. К настоящему времени препаратом производства компании Pfizer были привиты почти 750 тыс. человек, из них более 86,1 тыс. получили обе дозы вакцины.

В понедельник власти приступили к вакцинации пожилого населения. Правительство намерено привить более 15,7 млн представителей старшей возрастной группы к середине апреля. Ожидается, что это позволит сократить смертность от вызываемого коронавирусом заболевания на 80%.

По последним данным, число жителей Мексики, умерших из-за последствий заражения коронавирусом с конца февраля 2020 года, достигло 174 657.