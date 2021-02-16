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Лукашенко наградил Рапоту орденом Почета за вклад в союзное строительство

Григория Рапоту назначили на пост государственного секретаря Союзного государства в ноябре 2011 года

МИНСК, 16 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о награждении государственного секретаря Союзного государства Григория Рапоты орденом Почета. Об этом во вторник сообщила пресс-служба главы белорусского государства.

"Этой награды Григорий Рапота удостоен за значительный личный вклад в развитие интеграционного взаимодействия, союзное строительство, укрепление дружественных отношений и единства народов Беларуси и России", - отметили в пресс-службе.

Рапота был назначен на пост государственного секретаря Союзного государства в ноябре 2011 года.

Теги
БелоруссияРоссияРапота, Григорий Алексеевич
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