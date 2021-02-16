На Украине внесли Михаила Турецкого в список лиц, угрожающих нацбезопасности

КИЕВ, 16 февраля. /ТАСС/. Министерство культуры и информационной политики по представлению Службы безопасности Украины внесло российского певца, основателя и продюсера арт-группы "Хор Турецкого" Михаила Турецкого в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте Минкультуры.

Согласно обновленной версии списка, в него также добавлен участник "Хора Турецкого" Игорь Зверев. Ранее в упомянутый перечень попали четыре представителя данного коллектива: Павел Бердников, Алексей Александров, Михаил Кузнецов и Олег Бляхорчук. В чем конкретно обвиняются музыканты, Минкультуры не раскрывает.

Сейчас в этом списке находятся 174 человека, в частности Никита Михалков, Карен Шахназаров, Павел Лунгин, Александр Розенбаум, Валентина Талызина, Наталья Варлей, Лев Лещенко и Зураб Церетели.