Депутаты Франции поддержали законопроект об укреплении республиканских принципов

ПАРИЖ, 16 февраля. /ТАСС/. Депутаты Национального собрания Франции (нижняя палата парламента) проголосовали за принятие закона "Об укреплении республиканских принципов", который предусматривает усиление противодействия исламистскому радикализму. Об этом свидетельствуют результаты голосования, состоявшегося во вторник в ассамблее.

Из 498 депутатов, принявших участие в голосовании, 347 высказались за одобрение документа, 151 - против. Сенат, как сообщили корреспонденту ТАСС в верхней палате, планирует рассмотреть законопроект в конце марта.

Защита госслужащих

Законопроект включает более 50 статей, которые охватывают такие сферы, как свобода собраний, права самоуправления и развитие образования. К работе над текстом на протяжении многих недель были привлечены эксперты министерств юстиции, внутренних дел, по вопросам трансформации и госслужбы, образования. Они провели консультации с представителями конфессий и гражданского общества.

Законопроект предусматривает преследование юстицией тех, кто "подвергает опасности других людей, распространяя информацию об их частной жизни и профессиональной деятельности, позволяющую идентифицировать человека и установить место его жительства". Наказание за это будет строже, если речь идет о государственном служащем или представителе власти. В таком случае предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок до трех лет и штрафа €75 тыс. Строгие наказания предусмотрены за разжигание ненависти в социальных сетях.

Новый закон позволит усилить контроль государства за деятельностью религиозных организаций с тем, чтобы обеспечить ее соответствие республиканским принципам. Проект предусматривает обязательное включение в декларацию о доходах сведений об иностранных пожертвованиях на сумму более €10 тыс.

В школу с трех лет

Законопроект также должен обеспечить обучение в школах всех детей в республике начиная с трехлетнего возраста. В последние годы (речь не идет о периоде пандемии) более 60 тыс. детей во Франции обучались вне школы. Если первоначальный проект предполагал полный запрет домашнего обучения, то в его последней версии отступления от этого правила лишь допускаются. Они могут быть связаны с состоянием здоровья детей, особым расписанием в силу активных занятий спортом или искусством. Но контроль будет дополнительно усилен с тем, чтобы не допустить злоупотреблений.

Проект облегчит процедуру закрытия тех частных мусульманских школ, которые не соблюдают взятые ими обязательства уважения республиканских законов. Проект категорически запрещает государственным служащим выражение религиозных убеждений в рамках профессиональной деятельности. Он позволит более эффективно бороться с полигамией, браками по принуждению. Противозаконным окажется лишение дочерей наследства в пользу сыновей, практикуемое в некоторых мусульманских семьях. Проект также категорически запрещает врачам предоставлять "сертификаты девственности".