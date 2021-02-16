Глава МИД Украины считает, что минский процесс по Донбассу скорее жив, чем мертв

КИЕВ, 16 февраля. /ТАСС/. Минские соглашения, на которых построено прекращение конфликта в Донбассе, не исчерпали свой потенциал. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной со словацким коллегой Иваном Корчоком пресс-конференции.

"Минский процесс сейчас скорее живой, чем мертвый. Он не исчерпал потенциал", - уверен Кулеба.

По его мнению, участникам переговоров необходимо продолжить диалог. "Сейчас надо работать в пределах минского процесса и выдавливать из него максимум возможностей для безопасности Украины", - заявил глава МИД страны.

Вместе с тем глава офиса президента Украины Андрей Ермак 13 февраля заявил, что спустя шесть лет после подписания минских соглашений ощутимых результатов в урегулировании конфликта в Донбассе нет. Более того, по его мнению, соглашения изначально подписаны "с целью и с пониманием, что выполнить их невозможно". Ермак также выразил уверенность, что к переговорам в рамках нормандского формата (Германия, Россия, Украина, Франция) должны подключиться США.