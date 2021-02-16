{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

Глава МИД Украины считает, что минский процесс по Донбассу скорее жив, чем мертв

Дмитрий Кулеба отметил, что участникам переговоров необходимо продолжить диалог

КИЕВ, 16 февраля. /ТАСС/. Минские соглашения, на которых построено прекращение конфликта в Донбассе, не исчерпали свой потенциал. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной со словацким коллегой Иваном Корчоком пресс-конференции.

"Минский процесс сейчас скорее живой, чем мертвый. Он не исчерпал потенциал", - уверен Кулеба.

По его мнению, участникам переговоров необходимо продолжить диалог. "Сейчас надо работать в пределах минского процесса и выдавливать из него максимум возможностей для безопасности Украины", - заявил глава МИД страны.

Вместе с тем глава офиса президента Украины Андрей Ермак 13 февраля заявил, что спустя шесть лет после подписания минских соглашений ощутимых результатов в урегулировании конфликта в Донбассе нет. Более того, по его мнению, соглашения изначально подписаны "с целью и с пониманием, что выполнить их невозможно". Ермак также выразил уверенность, что к переговорам в рамках нормандского формата (Германия, Россия, Украина, Франция) должны подключиться США.

Теги
УкраинаКризис на Украине
В Госдепартаменте заявили, что Байден намерен завершить длительные военные операции США
Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс уточнил, что у правительства США нет пока никаких объявлений относительно уровней дальнейшего американского военного присутствия в Афганистане
Читать полностью