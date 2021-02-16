AP: Байдена готовят к разговорам с лидерами других стран тщательнее, чем Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 16 февраля. /ТАСС/. Сотрудники администрации США проводят серьезную подготовку перед телефонными разговорами американского президента Джо Байдена с лидерами других государств, во время которой рассматриваются различные варианты хода беседы. Об этом сообщило во вторник агентство Associated Press.

В материале отмечается, что демократу заранее представляют значительный объем информации, касающейся контекста разговора, последних событий в стране, с лидером которой он будет говорить. Кроме того, помощники Байдена готовят его к различным возможным сценариям развития диалога и потенциальным острым вопросам, которые могут быть затронуты. Предыдущий президент США Дональд Трамп, как подчеркивает агентство, обычно пренебрегал рекомендациями своих помощников на этот счет.

В администрации США провели подготовку и перед беседами Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. "Перед обоими телефонным звонками ключевые сотрудники администрации Байдена предварительно ознакомили журналистов с тем, что президент планирует сказать, данный шаг был призван помешать потенциальным попыткам Пекина и Москвы контролировать распространение информации о данных разговорах", - отмечает агентство.

26 января состоялся первый телефонный разговор Путина и Байдена, который продолжался чуть более 35 минут. Лидеры, в частности, выразили удовлетворение в связи с состоявшимся в тот же день обменом дипломатическими нотами о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, обсудили возможности сотрудничества в борьбе с пандемией, в торгово-экономической и других сферах, темы международных соглашений и другие актуальные вопросы.