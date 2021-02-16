Байден поддержал создание комиссии по расследованию беспорядков в Конгрессе

ВАШИНГТОН, 16 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден поддерживает предложение спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) создать независимую комиссию по расследованию прошедших 6 января беспорядков в Капитолии. Об этом сообщила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

"Безусловно, решение по формированию этой комиссии за Конгрессом, но президент определенно поддержит его <...> Он поддерживает усилия по продвижению вперед в этом вопросе", - отметила пресс-секретарь.

Глава государства должен утвердить решение законодателей о формировании независимой комиссии. В понедельник спикер заявила о необходимости создать независимую комиссию для "выяснения правды о произошедшем" 6 января.

В субботу Сенат Конгресса оправдал уже бывшего президента республиканца Трампа в рамках второй по счету процедуры его импичмента, инициированной законодателями от Демократической партии. Процедура импичмента была запущена из-за высказываний, допущенных Трампом 6 января. В тот день сторонники республиканца, собравшиеся в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в стране 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Байден.

Статья обвинения в утвержденной Палатой представителей резолюции была лишь одна - подстрекательство к мятежу.