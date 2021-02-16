В Израиле заявили, что "Хезболлах" ограничивает движение миротворцев ООН у "Голубой линии"

ВЫСОТА ЦИПОРЕН /Израильская укрепленная позиция на "Голубой линии" у границы с Ливаном/, 16 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" сохраняет полную свободу перемещения у "Голубой линии" на границе с Израилем, но ограничивает передвижение миротворцев из Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ). Такое мнение высказал во вторник в эксклюзивном интервью ТАСС официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус.

"Хезболлах" сохраняет полную свободу передвижения в Южном Ливане, ограничивая в то же время свободу передвижения ВСООНЛ и ливанских сил, используя местное население в протестах против них. Это случилось с французскими, словенскими и испанскими миротворцами. Их основная идея - заставить ВСООНЛ оставаться, но сделать их неспособными патрулировать, инспектировать и информировать ООН, что помогает им ["Хезболлах"] создавать ложное понимание реальности и потенциальной угрозы у международного сообщества", - сказал Конрикус.

"Мы находимся на высоте Ципорен - военной позиции армии Израиля на израильской стороне голубой линии, точность проверена ООН по GPS. Каждое третье здание на ливанской стороне имеет военную инфраструктуру, позиции снайперов, хранилища ракет и пусковые установки, позиции для сбора разведданных. Боевики "Хезболлах" арендуют [для этого] комнаты в жилых домах", - утверждал представитель армии. "Израиль серьезно обеспокоен этим, так как резолюция 1701 СБ ООН в результате не полностью выполняется в Южном Ливане, где могут быть вооружены только ВСООНЛ и ливанские силы", - отметил он.

Позиция армии Израиля

Рядом с "Голубой линией" "находятся 7 израильских населенных пунктов, 20 тыс. израильтян живут в пределах пяти км от "Голубой линии", - продолжил Конрикус и отметил, что армия "использует технологии и различные датчики для отслеживания подозрительной активности с другой стороны" и "готова к различным сценариям". "Мы собираем информацию и отслеживаем деятельность "Хезболлах", мы видим, что у них есть вдохновение для проведения различных атак, от небольших до крупных, прячась за мирными жителями. Очень важно: если идет война, наши правила ведения боя таковы: если есть военные или военное использование гражданских структур, мы будем предупреждать мирных жителей и бороться с боевиками. Тот, кто живет в доме и знает, что там есть оружие, оперативники "Хезболлах" или боевики, движения, должен знать, что это - законная военная цель", - добавил он.

Армия Израиля "предостерегает "Хезболлах" от любых военных действий в Южном Ливане", отметил Конрикус. "Хезболлах" находится не в лучшем политическом, финансовом и социальном положении в Ливане, взрыв в порту Бейрута нанес им большой ущерб, продемонстрировав коррупцию и безразличие к гражданскому населению", - заявил израильский военный. "Так что движение "Хезболлах" очень осторожно и сейчас не заинтересовано в значительной военной деятельности", - считает он. Но, по оценке израильских военных, "Хезболлах" "следует тому, что называют уравнением сдерживания: если с их стороны кто-то убит в Сирии, они попытаются убить израильских солдат здесь", добавил Конрикус.

"У них все еще есть вдохновение, и из-за полного контроля над Южным Ливаном "Хезболлах" все еще может начать войну. Сейчас они создают современное оружие в Ливане, производят ракеты, что представляет собой стратегическую угрозу для региона. Наша позиция предельно ясна: Израиль не потерпит точных ракет в руках террористических организаций", - резюмировал Конрикус.