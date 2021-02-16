СМИ: Израиль попросил Россию помочь в решении вопроса гуманитарного характера

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 февраля. /ТАСС/. Израиль обратился к России с просьбой о содействии в решении "вопроса гуманитарного характера". Об этом сообщает во вторник государственное израильское радио Kan, не приводя других деталей.

По информации радиостанции, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал во вторник экстренное заседание правительства, которое было посвящено "обсуждению вопроса в области безопасности" и "проходило по специальной видеосвязи". Заседание продолжалось около часа и завершилось без каких-либо заявлений для СМИ.

Kan отмечает, что в апреле 2019 года Россия оказала помощь еврейскому государству в поиске погибшего военнослужащего Захарии Баумеля, пропавшего без вести в бою при выходе танкового батальона Армии обороны Израиля из окружения у населенного пункта Султан-Якуб (Ливан, долина Бекаа) 11 июня 1982 года. 4 апреля 2019 года в Москве в Минобороны РФ останки Баумеля были переданы Нетаньяху для погребения в тот же день на военном кладбище на горе Герцль в Иерусалиме.

После сражения под Султан-Якубом пропавшими без вести продолжают числиться израильские солдаты Цви Фельдман и Иегуда Кац.