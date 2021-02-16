США заявили, что намерены произвести рекалибровку отношений с Саудовской Аравией

ВАШИНГТОН, 16 февраля. /ТАСС/. Новая американская администрация планирует рекалибровать отношения США с Саудовской Аравией. Об этом сообщила во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы ясно дали понять с самого начала, что собираемся произвести рекалибровку отношений с Саудовской Аравией", - отметила официальный представитель президента США Джо Байдена.

При этом она, по сути, сигнализировала, что Байден не намерен контактировать в ближайшее время с наследным принцем Саудовской Аравии и первым заместителем главы правительства королевства Мухаммедом бен Сальманом бен Абделем Азизом Аль Саудом. "Коллега президента - это король Сальман [бен Абдель Азиз Аль Сауд]. И я ожидаю, что в надлежащее время между ними состоится разговор. Предположительной даты у меня нет", - подчеркнула Псаки.

Одновременно она заверила, что нынешняя исполнительная ветвь власти США продолжит оказывать Эр-Рияду военную помощь, несмотря на сворачивание ряда таких программ, прежде всего связанных с конфликтом в Йемене. "Я также скажу, что Саудовская Аравия защищается от угроз в регионе. У нее имеются критически важные потребности в сфере самообороны, и мы [власти США] продолжим работать с нею в этой области, даже несмотря на то, что ясно сигнализируем о сферах разногласий и обеспокоенности. И это, безусловно, представляет собой сдвиг по сравнению с подходом предыдущей [американской] администрации", - сказала представитель Белого дома.

Комментируя отношения с Израилем, Псаки заявила, что первый телефонный звонок Байдена на Ближний Восток будет сделан премьер-министру Биньямину Нетаньяху. "Его [Байдена] первый звонок лидерам региона будет премьер-министру Нетаньяху. Это будет скоро", - пообещала пресс-секретарь. "Израиль, конечно, является союзником", - добавила Псаки, указав, что две страны связывают важные стратегические отношения.