Представитель ОБСЕ по СМИ осудила обыски у работников Белорусской ассоциации журналистов

ВЕНА, 16 февраля. /ТАСС/. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру выразила обеспокоенность обысками правоохранительных органов в офисе Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) и других представителей средств массовой информации в Гомеле и Могилеве, а также призвала белорусские власти выполнять обязательства ОБСЕ в сфере свободной журналистики. Об этом сообщило во вторник Бюро представителя ОБСЕ по СМИ.

"Сегодняшние обыски в офисе Белорусской ассоциации журналистов, самой известной организации по защите свободы СМИ в Белоруссии, и в домах ее членов - это очередное тревожное событие для свободы СМИ и свободы слова в стране, - отметила Рибейру. - Это произошло после серии тревожных судебных преследований в отношении работников СМИ и журналистов за последние несколько месяцев".

Представитель ОБСЕ обратила внимание на сообщения о том, что с августа 2020 года около 400 журналистов белорусских и иностранных СМИ подвергались задержаниям и нападениям при выполнении их профессиональных обязанностей, включая освещение протестов в Минске и других частях страны. "Я настоятельно призываю власти обратить вспять эту негативную тенденцию и привести политику в соответствие с их обязательствами в ОБСЕ в сфере свободы СМИ и безопасности журналистов", - подчеркнула Рибейру.

Рибейру также выразила обеспокоенность содержанием под стражей не менее десяти журналистов и представителей неправительственных организаций по серьезным уголовным обвинениям. "Я прошу власти внимательно изучить дела всех арестованных журналистов и полностью соблюдать принципы верховенства права. Надеюсь на их быстрое освобождение", - сказала она, добавив, что бюро представителя ОБСЕ готово предоставить помощь в решении этих проблемных вопросов, а также в улучшении ситуации со свободой СМИ и безопасностью журналистов в Белоруссии.

Как сообщалось ранее, во вторник утром в Минске и других регионах страны прошли обыски в квартирах ряда белорусских правозащитников и представителей Белорусской ассоциации журналистов.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, не признавшая результаты волеизъявления граждан и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Локальные акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранительными органами были задержаны правозащитники, которых обвиняют в оплате штрафов участников акций протеста.