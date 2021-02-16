Госдепартамент не подтвердил проведение переговоров с Россией по обмену заключенными

ВАШИНГТОН, 16 февраля. /ТАСС/. Госдепартамент во вторник не стал подтверждать проведение консультации с российской стороной по возможному обмену американца Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж.

На регулярном брифинге для журналистов руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса попросили прокомментировать слова адвоката Уилана, заявившего об американо-российских консультациях по данному вопросу. "Я не собираюсь вдаваться в это здесь. В широком плане я могу сказать, что безопасность наших сограждан за рубежом - один из наших основных приоритетов", - сказал дипломат. Он в очередной раз подверг критике прошедший над Уиланом судебный процесс, выразил обеспокоенность по поводу состояния американца и призвал его освободить.

Во вторник заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва не планирует поднимать вопрос возможного обмена американца в контактах с представителями вашингтонской администрации.

Ранее адвокат Уилана Владимир Жеребенков вновь заявил, что представители США и РФ могут проводить консультации о возможности обмена американца на кого-то из россиян, которые находятся в Соединенных Штатах. В Москве не раз опровергали эту информацию.

Уилан, имеющий гражданство США, а также Великобритании, Канады и Ирландии, был задержан сотрудниками ФСБ России в номере гостиницы "Метрополь" в Москве при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года. Следственное управление ФСБ России возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"). Мосгорсуд признал его виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.