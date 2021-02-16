В Госдепартаменте заявили, что Байден намерен завершить длительные военные операции США

ВАШИНГТОН, 16 февраля. /ТАСС/. Новый американский президент Джо Байден намерен ответственным образом положить конец длительным зарубежным военным операциям США, поддержав мирный процесс в Афганистане. С таким заявлением выступил во вторник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Как мы говорили ранее, президент Байден привержен тому, чтобы ответственным образом положить конец так называемым вечным войнам. И мы точно так же планируем поддерживать продолжающийся мирный процесс между Исламской Республикой [Афганистан] и [радикальным движением] "Талибан" (запрещено в России - прим. ТАСС)", - отметил дипломат.

В связи с этим он уточнил, что у правительства США нет пока никаких объявлений относительно уровней дальнейшего американского военного присутствия в Афганистане. Тем не менее Вашингтон будет тесно консультироваться на этот счет с зарубежными союзниками и партнерами, заверил представитель внешнеполитического ведомства США.

"Конечно, на этой неделе состоится совещание министров обороны НАТО. И мы, как прежде уже говорилось, находимся в процессе изучения договоренностей между США и [движением] "Талибан", тщательно изучая способность и готовность сторон выполнять взятые на себя обязательства", - подчеркнул Прайс. "Разумеется, - продолжал он, - тесные консультации с партнерами и союзниками по НАТО по данному вопросу на перспективу будут являться ключевой частью данного процесса". "Министр [обороны США Ллойд] Остин с нетерпением этого ожидает", - сказал Прайс.

"Уровни насилия [в Афганистане] неприемлемо высоки. Но я не хочу забегать вперед составляемых [властями США] оценок", - добавил дипломат.

29 февраля 2020 года предыдущее правительство США во главе с президентом Дональдом Трампом и "Талибан" подписали в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязуются вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантируют, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников. Операция США в Афганистане продолжается с октября 2001 года, она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На ее пике в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году. Нынешнее американское правительство ранее предупредило, что примет дальнейшие решения по Афганистану, в том числе по выводу американских войск из этой страны, после изучения того, как талибы выполняют условия мирной договоренности.