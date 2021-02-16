Госдеп призвал победителей на выборах в непризнанном Косове начать переговоры с Сербией

ВАШИНГТОН, 16 февраля. /ТАСС/. Американская администрация призывает к переговорам с Белградом радикальное оппозиционное движение "Самоопределение" экс-премьера непризнанного Косова Альбина Курти, победившее на прошедших 14 февраля досрочных парламентских выборах. Об этом сообщил во вторник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Он поздравил от лица правительства США "народ Косова с успешными парламентскими выборами". По словам Прайса, Вашингтон будет работать с новым правительством в Приштине после его формирования "по приоритетным вопросам, чтобы продвигать мир, справедливость и процветание в Косове и в более широком регионе".

"Когда дело касается диалога с Сербией, США решительно поддерживают диалог между Косовом и Сербией при содействии ЕС, нацеленный на соглашение о всеобъемлющей нормализации, в центре которого должно быть взаимное признание. Мы призовем новое правительство [Косова] после его формирования сделать приоритетом данные переговоры", - подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства США.

По данным ЦИК Косова, партия "Самоопределение" набрала на выборах 47,85% голосов, на втором месте Демократическая партия Косова (17,41%) экс-президента непризнанного образования Хашима Тачи, находящегося под судом Гаагского трибунала. На третьем месте Демократический союз Косова умеренного политика Исы Мустафы (13,08%), на четвертом - "Альянс за будущее Косова" экс-премьера Рамуша Харадиная с результатом 7,43%. В населенных сербами муниципалитетах убедительную победу одержала партия "Сербский список", получив все 10 депутатских кресел из 10 возможных. "Сербский список", в соответствии с имеющейся информацией, набрал в сербских районах 99% голосов.

Согласно сведениям ЦИК непризнанного образования, явка на выборах составила 47,08%. Наиболее активно голосовали сербы на севере Косова, где явка составила от 81% до 85%. При этом явка в албанских регионах составила в среднем 30-40%.

Партия "Самоопределение" резко улучшила свой результат по сравнению с выборами 2019 года, когда эта политическая сила набрала 26,15%. В то же время Курти не хватает голосов для самостоятельного формирования правительства. По мнению сербских аналитиков, усиление "Самоопределения" будет означать более жесткую позицию Приштины на переговорах с Белградом.